Mithilfe neuer Technologien lässt sich aber eine Beschleunigung der Bewältigung dieser Problembereiche erreichen. Fest steht auch: Technologischer Fortschritt hat schon immer einen Wandel in der Gesellschaft und in der Wirtschaft bewirkt. Das Wachstum wurde angekurbelt und der Wohlstand erhöht. So stieg zum Beispiel das Durchschnittseinkommen in der Schweiz in den letzten letzten 100 Jahre um das Achtfache.