Die Spanne ist enorm, Gewinn und Verlust der 216 Mitglieder im breiten Swiss Performance Index, kurz SPI, liegen um Lichtjahre auseinander. Auf der einen Seite gibt es im Index rund ein Dutzend Firmen, das sind fünf Prozent der SPI-Mitglieder, die sich in den letzten fünf Jahren kursmässig katastrophal entwickelt und dabei mehr als 90 Prozent an Wert verloren haben. Bei fünf Titeln wie etwa Airesis oder Evolva liegt der Verlust bei 98 Prozent, die Aktie des worst Performers im SPI, Meyer Burger, hat sogar 99,9 Prozent eingebüsst. Notierte die Aktie des Photovoltaik-Spezialisten im Oktober 2020 noch bei 60 Franken, so wird dieses Papier jetzt für nicht einmal mehr acht Rappen gehandelt.