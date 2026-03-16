Nach einem soliden Start ins Jahr 2026 erleben die Börsen weltweit ihren ersten Stresstest. Die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten hat an den Aktienmärkten teilweise zu deutlichen Kursrücksetzern geführt und gezeigt, wie schnell die Marktstimmung drehen kann.

Die Entwicklung lässt sich gut am Beispiel des EuroStoxx 50® ablesen, der die grössten börsenkotierten Konzerne im Euroraum umfasst. Noch Ende Februar notierte der Index auf einem Rekordwert – in den ersten zwei Handelstagen im März, nachdem die USA den Krieg gegen den Iran eröffnet hatten, büsste der Index knapp 6% ein. Ein ähnliches Bild zeigte der Schweizer Leitindex SMI®, wenngleich die Verluste etwas geringer ausfielen.

Wie sich die geopolitische Situation in den kommenden Monaten entwickeln wird und wie sich die Ereignisse auf die Finanzmärkte auswirken, lässt sich derzeit kaum abschätzen. Es scheint aber klar, dass eine Phase erhöhter Unsicherheit bevorsteht.

In diesem Marktumfeld kann ein Anlageprodukt interessant sein, das es erlaubt, von allfälligen Kursgewinnen der Aktienmärkte zu profitieren, während mögliche Verluste im Vergleich zu einer Direktinvestition reduziert werden.

Mit strukturierten Produkten durch unsichere Zeiten

Von steigenden Börsenkursen profitieren und gleichzeitig das Verlustrisiko eingrenzen: Die Anlagelösung für diese Bedürfnisse finden Investorinnen und Investoren in der Angebotspalette der strukturierten Produkte, genauer in Form eines Cushion Partizipations-Zertifikats, das auf einzelne Aktienindizes strukturiert werden kann.

Wie es der Name bereits erläutert, handelt es sich um ein Partizipationsprodukt, das heisst, Anlegerinnen und Anleger partizipieren sowohl an Kursgewinnen (Upside-Partizipation) wie auch an Kursverlusten (Downside-Partizipation) des Basiswerts. In der Ausgestaltung dieser beiden Komponenten liegt schliesslich auch der Reiz des Zertifikats. Beträgt die Upside-Partizipation beispielsweise 100%, nehmen Investorinnen und Investoren vollumfänglich an einer Aufwärtsbewegung des jeweiligen Index teil. Häufig ist das Zertifikat mit einem Cap ausgestattet, der das Gewinnpotenzial begrenzt. Die Laufzeit ist fix, zudem ist zu berücksichtigen, dass keine Dividenden ausgezahlt werden.

Im Gegenzug dämpft die Downside-Partizipation eine mögliche Talfahrt, da Kursrückschläge teilweise abgefedert werden. Ein Beispiel: Liegt die Downside-Partizipation bei 50% und notiert der Aktienindex bei der Schlussfixierung 10% unter dem Startlevel, halbieren sich die Einbussen auf 5% (Cushion). Im Vergleich zu einer Investition in den Aktienindex wird der Verlust per Verfall somit reduziert.

Individuelle Markterwartungen zählen

Cushion Partizipations-Zertifikate eignet sich für Investorinnen und Investoren, die dem gewählten Basiswert eine moderate Aufwärtsbewegung zutrauen, während der Laufzeit aber kein Kursfeuerwerk erwarten und zugleich das Verlustrisiko reduzieren wollen. Das Produkt erlaubt es somit, auch in unsicheren Marktphasen Ertragschancen zu nutzen, ohne das Risiko einer Direktinvestition einzugehen. Rechnen Anlegerinnen und Anleger hingegen mit einer Aktienrally, eignet sich die Struktur nicht, um diese Markterwartungen abzubilden, da das Gewinnpotenzial häufig durch einen Cap begrenzt ist. Massgebend für den Anlageentscheid sind somit immer die individuellen Markterwartungen.

Die Angebotspalette der Zürcher Kantonalbank umfasst aktuell drei Cushion Partizipations-Zertifikate – auf den SMI® Index, den EuroStoxx 50® Index sowie den S&P 500® Index –, die jeweils bis am 23. März 2026 in Zeichnung sind.

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