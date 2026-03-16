Zur Zeit sind Aktien besonders schwankungsfreudig, im Fachjargon „volatil“. Seit Ausbruch des Irakkriegs zeigen die internationalen Börsen Kursverluste im Bereich um zehn Prozent. Die Gründe sind vielfältig. Angst vor Ölknappheit durch die Blockade der Strasse von Hormus mit Folgen auf die Weltwirtschaft, allgemeine Unsicherheit durch den Krieg insbesondere in der Region Nah-Ost, Sorgen um die Inflation wegen massiv erhöhter Öl- und Gaspreise oder gar die Angst vor einer weiteren Eskalation im arabischen Raum. Niemand kann sagen wie es weiter geht und wie es zur Zeit aussieht haben die USA auch keinen Plan für einen Ausstieg.