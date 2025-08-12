1. Der «ungesunde» ETF

Auch wenn das Börsenspektakel in gewisser Hinsicht auch ein Glücksspiel ist, wird ein solcher Vergleich mit dem Finanzmarkt nicht ganz gerecht. Dennoch kann man beides kombinieren: Der «AdvisorShares Vice ETF» beinhaltet nebst dem Glücksspiel auch weitere «Laster-Industrien» wie Alkohol, Tabak oder Cannabis. Offiziell heisst es, der 2017 ins Leben gerufene ETF investiere in Produkte und Dienstleistungen, an denen Menschen unabhängig von der Wirtschaftslage Freude haben.