Warum Diversifikation entscheidend ist

Diversifikation gilt seit Jahrzehnten als einer der wichtigsten Grundsätze erfolgreicher Geldanlagen. Der amerikanische Nobelpreisträger Harry Markowitz bezeichnete sie einst in den 1950er Jahren als das «einzige kostenlose Mittagessen» der Finanzwelt. Gemeint ist damit ein zentraler Vorteil: Wer sein Vermögen breit streut, kann Risiken reduzieren, ohne langfristig zwingend auf Renditechancen verzichten zu müssen.



Das Zusammenspiel verschiedener Anlagen

Entscheidend ist dabei nicht die Anzahl einzelner Anlagen, sondern deren Zusammenspiel. Ein Portfolio gilt erst dann als gut diversifiziert, wenn die enthaltenen Anlagen unterschiedlich auf wirtschaftliche Entwicklungen reagieren. Aktien, Obligationen, Immobilien oder Rohstoffe entwickeln sich selten gleichzeitig in dieselbe Richtung. Genau diese Unterschiede helfen dabei, Wertschwankungen im Gesamtportfolio abzufedern.

Mehr als nur Aktien

Viele Privatanlegerinnen und Privatanleger setzen vor allem auf eine breite Auswahl an Aktien. Doch echte Diversifikation geht weiter. Unterschiedliche Anlageklassen reagieren verschieden auf Inflation, Zinsveränderungen, Konjunkturzyklen oder geopolitische Ereignisse. Während Aktien langfristig oft höhere Renditechancen bieten, können Obligationen in unsicheren Marktphasen stabilisierend wirken. Immobilien oder alternative Anlagen wiederum ergänzen ein Portfolio durch zusätzliche Ertragsquellen und Risikoeigenschaften.

Internationale Streuung als zusätzlicher Schutz

Gerade für Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz spielt auch die geografische Diversifikation eine wichtige Rolle. Der Schweizer Aktienmarkt ist stark von wenigen grossen Unternehmen und einzelnen Branchen geprägt. Eine internationale Streuung über globale Aktien- und Anleihenmärkte reduziert diese Abhängigkeit und eröffnet Zugang zu zusätzlichen Wachstumsmärkten. Zwar können Währungsschwankungen kurzfristig Einfluss auf die Performance haben, langfristig tragen internationale Anlagen jedoch häufig zu einer robusteren Portfoliostruktur bei.

Moderne Lösungen für breit diversifizierte Portfolios

Die Umsetzung einer breit diversifizierten Anlagestrategie ist heute einfacher als früher. Viele Anleger nutzen dafür kosteneffiziente ETFs oder breit aufgestellte Fonds. Wer die Verwaltung seines Vermögens nicht selbst übernehmen möchte, kann zudem auf professionelle Vermögensverwaltungsstrategien zurückgreifen. Dazu gehören beispielsweise die «Multimanager-Strategien» auf Basis von ETFs und Fond wie jene der bank zweiplus oder die breit diversifizierten Aktienstrategien «Multistocks-Strategies». Solche Ansätze kombinieren verschiedene Anlagebausteine systematisch und überwachen deren Gewichtung laufend.



Stabilität in volatilen Zeiten

Diversifikation bietet keinen vollständigen Schutz vor Verlusten. Sie kann jedoch helfen, Schwankungen zu reduzieren und die Stabilität eines Portfolios über verschiedene Marktphasen hinweg zu verbessern. Gerade in einem Umfeld mit geopolitischen Unsicherheiten, schwankenden Zinsen und volatilen Märkten bleibt eine breite Streuung deshalb ein zentraler Bestandteil einer langfristig ausgerichteten Anlagestrategie.

Fazit für Anlegende

Wer Vermögen nachhaltig aufbauen möchte, sollte nicht alles auf eine Karte setzen. Eine breit diversifizierte Anlagestrategie erhöht die Wahrscheinlichkeit, Marktschwankungen besser zu überstehen und langfristig stabile Erträge zu erzielen. Ob selbst verwaltet oder professionell begleitet: Ein strukturiertes und ausgewogenes Portfolio bildet dafür die entscheidende Grundlage.

