Die Weltwirtschaft befindet sich in einem Zustand der permanenten Anpassung. Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten, strukturelle Umbrüche in Europa und die Rivalität der Grossmächte verändern die globalen Märkte fundamental. Was früher als stabile Lieferkette oder gesicherte Energiequelle galt, wird heute durch geopolitische Erwägungen neu bewertet. Während die Volatilität viele Portfolios belastet, rücken bestimmte Sektoren als Profiteure einer neuen Realität in den Fokus.

Vor diesem Hintergrund stellen wir fünf international tätige Unternehmen vor, die im aktuellen Umfeld für Anleger von Interesse sein könnten.

Hinweis: Die folgenden Analysen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen der Einordnung von Geschäftsmodellen im Kontext aktueller geopolitischer Entwicklungen.