Die Weltwirtschaft befindet sich in einem Zustand der permanenten Anpassung. Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten, strukturelle Umbrüche in Europa und die Rivalität der Grossmächte verändern die globalen Märkte fundamental. Was früher als stabile Lieferkette oder gesicherte Energiequelle galt, wird heute durch geopolitische Erwägungen neu bewertet. Während die Volatilität viele Portfolios belastet, rücken bestimmte Sektoren als Profiteure einer neuen Realität in den Fokus.
Vor diesem Hintergrund stellen wir fünf international tätige Unternehmen vor, die im aktuellen Umfeld für Anleger von Interesse sein könnten.
Hinweis: Die folgenden Analysen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen der Einordnung von Geschäftsmodellen im Kontext aktueller geopolitischer Entwicklungen.
1. Linde plc (LIN | IE000S9YS762 | USD): Der unsichtbare Riese der Infrastruktur
Industriegase sind das Blut in den Adern der modernen Wirtschaft. Linde, als weltweit führender Anbieter, besetzt eine Schlüsselrolle in energieintensiven und sicherheitsrelevanten Industrien.
- Der Treiber: Die steigende Nachfrage nach Wasserstoff, Sauerstoff und Spezialgasen wird massiv durch den Umbau der Energieinfrastruktur und die Erstarkung der Rüstungsindustrie befeuert.
- Geopolitische Komponente: Trotz der Risiken in sensiblen Regionen wie dem Nahen Osten sichert sich Linde durch langfristige Lieferverträge und robuste Cashflows ab. Die Präsenz vor Ort positioniert das Unternehmen im Zentrum grosser Energieprojekte, die trotz globaler Spannungen vorangetrieben werden.
2. Deutsche Post DHL Group (DHL | DE0005552004 | EUR): Resilienz für globale Lieferketten
Wenn Handelsrouten blockiert oder Lieferketten politisch instabil werden, schlägt die Stunde der globalen Logistiker. DHL fungiert hierbei als wichtiges Rückgrat der internationalen Warenströme.
- Der Treiber: Unternehmen weltweit diversifizieren ihre Standorte («China plus One»-Strategie) und erhöhen ihre Lagerbestände, um künftige Schocks abzufedern.
- Geopolitische Komponente: Die Fragmentierung des Welthandels führt paradoxerweise zu einem höheren Bedarf an komplexen Logistiklösungen. DHL profitiert von seiner Fähigkeit, alternative Routen und flexible Frachtkapazitäten in Echtzeit bereitzustellen.
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3. Cheniere Energy (LNG | US16411R2085 | USD): Die neue Energie-Achse
Seit Europa die Abhängigkeit von russischem Pipeline-Gas drastisch reduziert hat, ist verflüssigtes Erdgas (LNG) zu einem strategischen Stabilitätsfaktor aufgestiegen.
- Der Treiber: Cheniere Energy ist einer der grössten US-Exporteure von LNG und besetzt eine Monopol-ähnliche Stellung bei der Versorgung des europäischen Kontinents.
- Geopolitische Komponente: LNG wird nicht mehr nur als Rohstoff, sondern als sicherheitspolitisches Instrument betrachtet. Langfristige Abnahmeverträge sichern dem Unternehmen stabile Einnahmen, während die globale Energie-Neuordnung den Exportdruck hochhält.
4. Intercontinental Exchange (ICE | US45866F1049 | USD): Wenn Volatilität zum Ertrag wird
Während Kursschwankungen bei vielen Anlegern für Sorgenfalten sorgen, bilden sie für Börsenbetreiber wie die Intercontinental Exchange die Geschäftsgrundlage.
- Der Treiber: Die ICE betreibt führende Handelsplattformen für Rohstoffe wie Öl und Gas sowie die dazugehörigen Derivate.
- Geopolitische Komponente: Politische Unsicherheit führt unweigerlich zu Preissprüngen und einem erhöhten Absicherungsbedarf (Hedging) der Marktteilnehmer. Dies treibt die Transaktionsvolumina in die Höhe. Als Infrastrukturprovider verdient die ICE an jeder Bewegung am Markt mit - unabhängig von der Richtung.
5. Palo Alto Networks (PANW | US6974351057 | USD): Verteidigung im digitalen Raum
Geopolitische Konflikte werden heute nicht mehr nur physisch, sondern verstärkt digital ausgetragen. Angriffe auf kritische Infrastrukturen in den Bereichen Energie, Finanzen und Logistik haben massiv zugenommen.
- Der Treiber: Der Trend zur «Zero Trust»-Architektur macht Palo Alto Networks zu einem unverzichtbaren Partner für staatliche und private Akteure.
- Geopolitische Komponente: IT-Sicherheitsbudgets werden in Zeiten staatlich motivierter Cyberangriffe kaum gekürzt; sie gelten inzwischen als Teil der nationalen Verteidigungsstrategie. Dies stärkt die langfristigen Wachstumsperspektiven in einem strukturellen Wachstumsmarkt.
Fazit:
Geopolitische Krisen wirken auf die Finanzmärkte oft wie ein Katalysator: Sie beschleunigen den Niedergang veralteter Modelle und stärken jene Akteure, die essenzielle Dienste für eine unsichere Welt bereitstellen. Die genannten Sektoren – Energie, Logistik, Infrastruktur, Finanzen und Cybersecurity – dürften auch weiterhin im Fokus bleiben.
Dennoch bleibt Vorsicht geboten: Auch «Krisenprofiteure» sind nicht immun gegen politische Eingriffe oder regulatorische Änderungen. Eine fundierte Einzeltitelanalyse und eine breite Diversifikation über verschiedene Anlageklassen hinweg bleiben das wichtigste Werkzeug für Schweizer Investorinnen und Investoren.
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