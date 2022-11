"Ich gehe dann in den Saron, in der Hoffnung, dass der Saron immer günstig bleibt - das ist natürlich eine Illusion." Sollte die SNB den Zins im Dezember weiter anheben, was allgemein erwartet wird, dann steige auch der Saron an. "Egal, ob man die Teuerung bei den Hypotheken schon jetzt spürt oder nicht, wir werden die Rechnung bezahlen." Dies bei Festhypotheken spätestens, wenn die Laufzeit verlängert werden müsse, oder beim Saron bei den nächsten Zinserhöhungen. Hypothekarnehmerinnen und -nehmer bleibe also nichts anderes übrig als zu sparen oder ihren Konsum einzuschränken.