Der Grund für diese beeindruckende Zahl: Die Zinsen. Die Basis von Geldmarkthypotheken bildete für eine lange Zeit der in London festgelegte Banken-Referenzzinssatz Libor. In den vergangenen drei Jahren haben die Hypothekenfinanzierer auf einen vergleichbaren Schweizer Zins, den Saron, umgestelllt. Beide Referenzsätze lagen wegen der lockeren Geldpolitik der Notenbanken jahrelang unter Null. Was Hypothekarnehmerinnen und -nehmer mit Geldmarktprodukten bezahlt haben, war die Marge, die der Kreditgeber verlangte.