Starke Bewegung beim Saron, Festhypotheken in einer Achterbahn

Bewegung gab es bei den Hypothekarzinsen in den letzten Wochen an breiter Front. Doch die grössten Aufschläge verzeichneten die Geldmarkthypotheken. Der Saron-Zinssatz ist infolge der SNB-Leitzinserhöhung innerhalb kurzer Zeit von minus 0,21 auf plus 0,43 angestiegen. "Bei den Festzinshypotheken haben wir hingegen eine Achterbahn, da am Kapitalmarkt sehr viel Erwartung eingepreist wird", sagt Hypothekenexperte und Geschäftsführer von Oxifina, Giampiero Brundia, gegenüber cash.ch.