Zusatzgeschäfte wie den Transfer eines Wertschriftendepots an eine Bank sollten Immobilienbesitzer erst am Schluss in die Verhandlung einbringen. Ansonsten bleibt unbekannt, wie stark dies die Zinskosten beeinflusst. Doch schlussendlich weiss nur die Bank, wieviel sie dadurch verdient. "Die Bank gibt nur einen besseren Zinssatz, wenn sie es an einem anderen Ort wieder herausholt," warnt Schubiger.