Humanoide Roboter gelten im Jahr 2026 als einer der prägenden Technologietrends in der Robotik, weil der Fortschritt in künstlicher Intelligenz und „Physical-AI“ ihnen ermöglicht, nicht nur programmierte Abläufe abzuarbeiten, sondern flexibel zu handeln, aus ihrer Umgebung zu lernen und komplexe Aufgaben in realen, menschengeprägten Umgebungen zu bewältigen. Diese Entwicklung dringt über die Forschungslabore hinaus in die Praxis vor, da Unternehmen weltweit an lernfähigen, adaptiven Maschinen arbeiten, die früher nur Science-Fiction waren.