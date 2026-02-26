«Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen» ist eine berühmte Börsenweisheit und Prinzip des antizyklischen Investierens, das in schwierigen Zeiten empfiehlt, gegen die negative Marktstimmung zu handeln. Der Krypto-Markt hat in den letzten Monaten eine deutliche Korrektur erlebt, mit spürbaren Kursrückgängen bei Bitcoin und Ethereum.