Cybersecurity-Aktien stehen unter Verkaufsdruck und ein Name taucht dabei immer wieder auf: Anthropic. Das KI-Unternehmen hat mit seinem neuen Modell Claude Mythos demonstriert, wie leistungsfähige künstliche Intelligenz bei der Erkennung von Software-Schwachstellen inzwischen ist. Was als technologischer Durchbruch für die Cyberverteidigung gedacht ist, hat an den Märkten eine Vertrauenskrise im gesamten Software-Sektor ausgelöst.