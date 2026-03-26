Am Sonntagabend, 22. März, drohte Präsident Trump damit, das iranische Energiesystem zu bombardieren, wenn die Strasse von Hormuz nicht innerhalb von 48 Stunden geöffnet würde. Nach einem schwierigen Wochenbeginn für die europäischen Aktienmärkte am Montag, dem 23. März, drehten die Märkte stark nach oben, nachdem Trump in den sozialen Medien angedeutet hatte, dass er die US-Angriffe aussetzen und mit dem Iran verhandeln könnte. Der VIX wird ein interessanter Gradmesser für die weitere Entwicklung sein.