05.03.2026
Nahost-Krise beschwört das Inflations-Gespenst zurück
Die jüngste Eskalation des Konflikts im Nahen Osten und die damit zusammenhängende Schliessung der Hormuz-Strasse machte sich nicht nur im Ölpreis bemerkbar. Auch Gold und der US-Dollar zeigten eine Reaktion. Während sich der Goldpreis zum Wochenbeginn nach einem kurzen Einbruch sich wieder stabilisierte, konnte der US-Dollar sowohl gegenüber dem Euro als auch gegenüber dem Schweizer Franken um rund 2 Prozent zulegen – angesichts der Umstände können diese Entwicklungen auf den ersten Blick überraschend wirken.
05.03.2026 11:20
