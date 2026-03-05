Die jüngste Eskalation des Konflikts im Nahen Osten und die damit zusammenhängende Schliessung der Hormuz-Strasse machte sich nicht nur im Ölpreis bemerkbar. Auch Gold und der US-Dollar zeigten eine Reaktion. Während sich der Goldpreis zum Wochenbeginn nach einem kurzen Einbruch sich wieder stabilisierte, konnte der US-Dollar sowohl gegenüber dem Euro als auch gegenüber dem Schweizer Franken um rund 2 Prozent zulegen – angesichts der Umstände können diese Entwicklungen auf den ersten Blick überraschend wirken.