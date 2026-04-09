Während Transocean Ltd. zu den volatileren Titeln im Energiesektor gehört, zeigt sich nach Jahren struktureller Schwäche vor allem im Jahr 2023/24 inzwischen eine spürbare Stimmungsaufhellung im Offshore-Segment. Steigende Tagessätze für moderne Ultra-Deepwater-Rigs, eine höhere Auslastung der Flotte sowie eine diszipliniertere Investitionspolitik haben zu einer Neubewertung geführt.