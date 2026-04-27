Während viele Technologieunternehmen im Rampenlicht stehen, spielt ein Konzern im Hintergrund eine zentrale Rolle der digitalen Transformation. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC, ist der zentrale Produzent moderner Chips und damit ein wichtiger Baustein für Anwendungen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Cloud und Hochleistungsrechner. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen eindrucksvoll, wie stark das Unternehmen aktuell wächst.