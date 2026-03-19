Die jüngste Korrektur beim Bitcoin sorgt für erhöhte Volatilität an den Kryptomärkten und belastet auch Unternehmen mit grossen Bitcoin-Beständen. Entsprechend geriet auch der Solactive Bitcoin Holder Index unter Druck. Trotz der aktuellen Rücksetzer könnte das Thema strategischer Bitcoin-Reserven in Unternehmensbilanzen langfristig relevant bleiben.