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19.03.2026
Volatilität im Zuge der Bitcoin-Korrektur
Die jüngste Korrektur beim Bitcoin sorgt für erhöhte Volatilität an den Kryptomärkten und belastet auch Unternehmen mit grossen Bitcoin-Beständen. Entsprechend geriet auch der Solactive Bitcoin Holder Index unter Druck. Trotz der aktuellen Rücksetzer könnte das Thema strategischer Bitcoin-Reserven in Unternehmensbilanzen langfristig relevant bleiben.
19.03.2026 11:10
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