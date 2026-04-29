Die Schweizer Börse hat ihren Negativlauf am Dienstag fortgesetzt – der Leitindex SMI gab um weitere 17 Punkte oder 0,13 Prozent auf 13.148 Punkte nach. Am Morgen sah es allerdings deutlich düsterer aus. Der Pharmariese Novartis öffnete seine Bücher zum abgelaufenen ersten Quartal und konnte mit dem Vorgelegten zunächst wenig überzeugen.