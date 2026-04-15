Herrschte am Schweizer Aktienmarkt zum Wochenauftakt noch Skepsis, was ein nahendes Kriegsende in Nahost angeht, so kehrte am Dienstag die Zuversicht zurück. Der Leitindex SMI rückte gestern um weitere 124 Punkte oder 0,94 Prozent auf 13.270 Punkte vor. Das Plus hätte durchaus noch grösser ausfallen können, doch spielten die Pharma-Schwergewichte Roche und Novartis nicht ganz mit.