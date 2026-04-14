Das Scheitern der Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran vom Wochenende hat die Finanzmärkte zum Start in die neue Woche erneut in Alarmbereitschaft versetzt. Die Situation im Nahen Osten bleibt damit verzwickt und hat sich möglicherweise sogar wieder verschärft, doch scheint die Hoffnung an den Märkten auf ein letztlich doch baldiges Kriegsende nicht verschwunden zu sein.