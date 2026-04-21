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21.04.2026
INDEXMONITOR: Hoffnungen bleiben am Leben
Die Schweizer Börse ist überaus verhalten in die neue Handelswoche gestartet – der Leitindex SMI gab zum Wochenauftakt um 143 Punkte oder 1,06 Prozent auf 13.284 Punkte nach. Von der Euphorie vom vergangenen Freitag war nicht mehr viel zu spüren. Der Iran hat die Strasse von Hormus inzwischen wieder gesperrt und weitere Friedensgespräche mit Washington abgelehnt.
21.04.2026 07:15
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