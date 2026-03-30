Die Schweizer Börse hat sich am Freitag etwas schwächer ins Wochenende verabschiedet – der Leitindex SMI gab um 72 Punkte oder 0,57 Prozent auf 12.570 Punkte nach. Zumindest in der zurückliegenden Woche hat sich der SMI jedoch als Fels in der Brandung erwiesen und seinen ersten Wochenzuwachs seit Kriegsbeginn eingefahren – für den Schweizer Leitindex ging es in den vergangenen fünf Handelssitzungen um beeindruckende 249 Punkte oder 2,02 Prozent aufwärts.