Der Schweizer Aktienmarkt hat eine schwache Handelswoche mit weiteren Abschlägen beendet – der Leitindex SMI gab am Freitag um weitere 78 Punkte oder 0,59 Prozent auf 13.170 Punkte nach. Trotz des kräftigen Zuwachses vom Donnerstag (plus 180 Punkte) ging es für den SMI im der abgelaufenen Woche in Summe um 257 Punkte oder 1,91 Prozent abwärts.