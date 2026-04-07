Die Erholungsrally am Schweizer Aktienmarkt hat vor dem verlängerten Osterwochenende einen Dämpfer erhalten – der Leitindex SMI gab nach zuletzt drei starken Vorstellungen am Donnerstag leicht um 9 Punkte oder 0,07 Prozent auf 12.982 Punkte nach. Der SMI blickt mit einem Zuwachs von 422 Punkten oder 3,28 Prozent aber dennoch auf eine starke Woche zurück.