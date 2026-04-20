Die Finanzmärkte haben am Freitag fast schon euphorisch auf eine Meldung aus dem Iran reagiert, wonach die für die Schifffahrt so wichtige Strasse von Hormus wieder geöffnet werden sollte. Die Ölpreise brachen daraufhin im zweistelligen Prozentbereich ein. In Erwartung weiterer Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran reagierten die Anleger am Schweizer Aktienmarkt erleichtert – der Leitindex SMI, der zuvor leicht im Plus notierte, stürmte letztlich um kräftige 254 Punkte oder 1,92 Prozent auf 13.427 Punkte nach oben.