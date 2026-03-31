Die Schweizer Börse scheint ihre kurze Schwächephase bereits wieder beendet zu haben – gab der Leitindex SMI am Donnerstag und Freitag noch leicht nach, so rückte er zum Start in die neue Handelswoche um 98 Punkte oder 0,78 Prozent auf 12.669 Punkte vor. Zu Handelsbeginn tauchte der SMI zunächst jedoch leicht ab, nachdem die Vorgaben alles andere als vielversprechend waren.