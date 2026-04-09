Die Schweizer Börse hat erleichtert auf die Waffenruhe im Nahost-Konflikt reagiert – der Leitindex SMI stürmte am Mittwoch um 323 Punkte oder 2,53 Prozent auf 13.113 Punkte nach oben. Die USA und der Iran hatten in der Nacht einen Waffenstillstand für zunächst zwei Wochen vereinbart. Washington stimmte der Waffenpause allerdings nur unter der Bedingung zu, dass die für die Schifffahrt so wichtige Strasse von Hormus wieder geöffnet wird.