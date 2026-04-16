Der Schweizer Aktienmarkt hat nach der starken Vorstellung vom Dienstag zur Wochenmitte wieder einen Gang zurückgeschaltet – der Leitindex SMI gab am Mittwoch um 50 Punkte oder 0,38 Prozent auf 13.220 Punkte nach. US-Präsident Donald Trump versprühte zwar Optimismus, dass es in den kommenden Tagen zu weiteren Gesprächen mit dem Iran kommen könnte, doch traten die Anleger lieber auf die Bremse.