Am Schweizer Aktienmarkt war am Donnerstag lange Zurückhaltung angesagt. Fast den gesamten Handel bewegte sich der Leitindex SMI im negativen Bereich. Lediglich zu Handelsbeginn und in den Schlussminuten schaffte es der SMI in die Gewinnzone. Dank eines starken Schlussspurts rückte der SMI letztlich aber doch noch um 46 Punkte oder 0,35 Prozent auf 13.160 Punkten vor.