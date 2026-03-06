Nach der leichten Erholung am Mittwoch ging es am Schweizer Aktienmarkt gestern wieder kräftig abwärts – der Leitindex SMI sackte am Donnerstag um 212 Punkte oder 1,57 Prozent auf 13.298 Punkte ab. Gerüchte über eine mögliche Verhandlungsbereitschaft des Iran zu Friedensgesprächen hatten die Märkte am Donnerstagmorgen noch leicht beflügelt, doch rückten diese mit neuen Angriffswellen immer stärker in den Hintergrund.