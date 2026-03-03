Der Krieg im Nahen Osten löste am Schweizer Aktienmarkt zum Auftakt in die neue Handelswoche leichten Verkaufsdruck aus. Verkaufspanik wollte jedoch zu keinem Zeitpunkt aufkommen. Der Leitindex SMI, der am Freitag erstmals oberhalb der 14.000er-Marke aus einem Handel ging, gab am Montag um 180 Punkte oder 1,29 Prozent auf 13.834 Punkte nach, womit er sich im europäischen Vergleich noch recht gut aus der Affäre zog.