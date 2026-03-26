Der Schweizer Aktienmarkt hat seine Erholung zur Wochenmitte auf breiter Front fortgesetzt – der Leitindex SMI rückte um weitere 202 Punkte oder 1,62 Prozent auf 12.718 Punkte vor. Verlierer gab es gestern zumindest im SMI keine, allerdings machten die Papiere der Swisscom bei der Erholung nicht mit und gingen unverändert aus dem Handel.