Die Erholung am Schweizer Aktienmarkt ist gestern ins Stocken geraten – der Leitindex SMI gab nach zuletzt drei starken Vorstellungen am Donnerstag um 76 Punkte oder 0,60 Prozent auf 12.642 Punkte nach. Im internationalen Vergleich zog sich der SMI jedoch erneut achtbar aus der Affäre. Auch konnte er seinen erst am Vortag zurückeroberten 200-Tage-Durchschnitt verteidigen.