Die Rekordfahrt am Schweizer Aktienmarkt setzte sich gestern dynamisch fort – der Leitindex SMI stürmte um weitere 126 Punkte oder 0,91 Prozent auf 13.997 Punkte nach oben. Zwischenzeitlich ging es sogar bis auf 14.063,53 Punkte nach oben, doch konnte sich der SMI letztlich nicht oberhalb der runden 14.000er-Marke behaupten.