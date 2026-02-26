Am Schweizer Aktienmarkt schnauften die Anleger nach dem jüngsten Höhenflug am Mittwoch einmal kräftig durch. Der Leitindex SMI schaute erneut kurz über die runde Marke von 14.000 Punkten, ging letztlich jedoch 20 Punkte oder 0,14 Prozent schwächer bei 13.977 Punkten aus dem Handel. Die derzeitige Gemengelage aus Zollsorgen und Befürchtungen eines US-Militärschlags im Iran liessen die Anleger zur Wochenmitte vorsichtiger agieren.