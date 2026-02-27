Der Schweizer Aktienmarkt hat nach der jüngsten Rally eine Pause eingelegt und auch am gestrigen Donnerstag leicht schwächer tendiert – der Leitindex SMI gab um weitere 63 Punkte oder 0,45 Prozent auf 13.914 Punkte nach. Im Handelsverlauf schaute der SMI zwar erneut kurzzeitig über die runde 14.000-Punkte-Marke, doch blieben die Anschlusskäufe aus.