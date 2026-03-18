Die Erholung am Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag fortgesetzt – der Leitindex SMI rückte um weitere 80 Punkte oder 0,62 Prozent auf 12.962 Punkte vor. Die Situation im Nahen Osten hat sich zwar nicht gravierend entspannt, doch gab es leichte Hoffnungsschimmer. So durften jüngst einzelne Schiffe mit Zustimmung des Iran die wichtige Strasse von Hormus passieren.