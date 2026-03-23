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23.03.2026
INDEXMONITOR: SMI steuert auf schwächstes Monatsergebnis seit 2002 zu
Der Ausverkauf am Schweizer Aktienmarkt setzte sich zum Wochenausklang fort – der Leitindex SMI gab am Freitag um weitere 139 Punkte oder 1,11 Prozent auf 12.321 Punkte nach. Mit einem Minus von 518 Punkten oder 4,04 Prozent blickt der SMI erneut auf eine überaus schwache Handelswoche zurück.
23.03.2026 07:30
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