Der Schweizer Aktienmarkt verabschiedete sich am Freitag mit einer starken Vorstellung ins Wochenende – der Leitindex SMI rückte um 101 Punkte oder 0,72 Prozent vor und schloss bei 14.014 Punkten erstmals überhaupt oberhalb der runden 14.000er-Marke. Trotz des derzeit schwierigen Marktumfeldes fuhr der SMI einen Wochenzuwachs von 155 Punkten oder 1,12 Prozent ein.