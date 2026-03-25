Die Aktienmärkte reagierten gestern skeptisch auf die jüngsten Entspannungssignale im Iran-Konflikt. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag sein erst am Wochenende an den Iran gestelltes 48-Stunden-Ultimatum wegen angeblich "guter Gespräche" um fünf Tage verlängert, was zu einer kräftigen Erholungsrally führte.