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25.03.2026
INDEXMONITOR: SMI vor möglicher Rückeroberung der 200-Tage-Linie
Die Aktienmärkte reagierten gestern skeptisch auf die jüngsten Entspannungssignale im Iran-Konflikt. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag sein erst am Wochenende an den Iran gestelltes 48-Stunden-Ultimatum wegen angeblich "guter Gespräche" um fünf Tage verlängert, was zu einer kräftigen Erholungsrally führte.
25.03.2026 07:10
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