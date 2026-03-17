Nachdem sich die Talfahrt am Schweizer Aktienmarkt am vergangenen Freitag bereits spürbar verlangsamt hatte, ging es zum gestrigen Start in die neue Handelswoche sogar wieder aufwärts – der Leitindex SMI konnte sich am Montag leicht um 43 Punkte oder 0,33 Prozent auf 12.882 Punkte erholen. Die Fronten im Nahost-Konflikt zwischen Israel, den USA und dem Iran haben sich über das Wochenende kaum entspannt.