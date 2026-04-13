Am 21. April findet im «Palacete Virtvs» ein besonderer Anlass statt. Die International Copper Study Group (ICSG) lädt zum Empfang in das im 19. Jahrhundert errichtete neoklassizistische Bauwerk. Im Herzen von Lissabon werden die Gäste den ersten Tag der ICSG-Frühjahrstagung Revue passieren lassen. An Gesprächsstoff dürfte es den Vertretern aus Politik und Bergbauindustrie nicht mangeln, schliesslich ist der globale Kupfermarkt einmal mehr extremen Einflüssen ausgesetzt.