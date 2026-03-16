Einmal mehr blickt die Welt gebannt in Richtung Naher Osten. Am Morgen des 28. Februar haben Israel und die USA damit begonnen, den Iran anzugreifen. Bei den Attacken kamen das geistliche Oberhaupt Ali Chamenei und weitere hochrangige Politiker und Militärs des Landes ums Leben. Der Iran reagiert mit Raketen- und Drohnenattacken auf Israel und andere Staaten der Region. Gleichzeitig drohte Teheran mit einer Blockade der Strasse von Hormus.