02.03.2026
Volatilität durch KI - Gehebelte Chancen auf beiden Seiten des Marktes
Die Angst vor künstlicher Intelligenz sprang inzwischen von der Softwarebranche auch auf den Logistik- und Finanzsektor über. Am Markt kamen Gerüchte auf, jemand hätte in wenigen Wochen ein Frachtmanagementsystem gebaut, das für einen Bruchteil der Kosten ähnliche Leistung erbringt – ohne Lizenzgebühren und mit einem KI-Agenten als Kern.
aktualisiert um 12:55
