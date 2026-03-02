Die Angst vor künstlicher Intelligenz sprang inzwischen von der Softwarebranche auch auf den Logistik- und Finanzsektor über. Am Markt kamen Gerüchte auf, jemand hätte in wenigen Wochen ein Frachtmanagementsystem gebaut, das für einen Bruchteil der Kosten ähnliche Leistung erbringt – ohne Lizenzgebühren und mit einem KI-Agenten als Kern.