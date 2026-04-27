Mit einer kontinuierlich aktualisierten Auswahl an strukturierten Produkten bietet Raiffeisen vielfältige Investitionsmöglichkeiten. Entdecken Sie (Barrier-) Reverse Convertibles, Kapitalschutzprodukte und weitere Lösungen, die aufgrund ihrer Struktur einen Puffer bieten und in volatilen Marktphasen für mehr Stabilität sorgen.