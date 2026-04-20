Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenausklang in Feierlaune, nachdem der iranische Außenminister auf seinem X-Konto erklärt hatte, die Straße von Hormus sei nun für die Dauer des Waffenstillstandes offen für alle Handelsschiffe. Der DAX zog um 2,27 Prozent auf 24.702 Punkte an. MDAX und TecDAX kletterten um 3,28 respektive 3,08 Prozent.