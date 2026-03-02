Am deutschen Aktienmarkt bot sich zum Wochenausklang ein gemischtes Bild. Der DAX gab nach einem richtungslosen Handel um 0,02 Prozent auf 25.284 Punkte nach. MDAX und TecDAX verzeichneten derweil Aufschläge von 0,34 respektive 0,89 Prozent. In den drei Indizes gab es 53 Gewinner und 44 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich die Waage.