Der deutsche Aktienmarkt stand zum Wochenausklang weiter unter Druck. Unter dem Eindruck der vom Iran-Krieg verursachten Inflations- und Konjunktursorgen sackte der DAX um 2,01 Prozent auf ein 11-Monats-Tief bei 22.380 Punkten ab. Auf Wochensicht büßte er 4,55 Prozent ein. MDAX und TecDAX verloren am Berichtstag 2,21 respektive 1,48 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 17 Gewinner und 83 Verlierer.